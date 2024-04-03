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أمير نجران يطلع على جهود “ تراحم”

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بالمنطقة، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرعاية السجناء وأسرهم، والحرص على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه، رئيس لجنة تراحم بمنطقة نجران الدكتور علي مسفر لسلوم، وعددًا من أعضاء اللجنة. واستعرض سموه العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة، والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثمناً الدور الإنساني الذي تقوم به لجنة “تراحم”، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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