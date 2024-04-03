أمير نجران يطلع على جهود “ تراحم”

البلاد – نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الرئيس الفخري للجنة “تراحم” بالمنطقة، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرعاية السجناء وأسرهم، والحرص على تكافل المجتمع ونشر روح المساهمة والبذل والعطاء والتطوع. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه، رئيس لجنة تراحم بمنطقة نجران الدكتور علي مسفر لسلوم، وعددًا من أعضاء اللجنة. واستعرض سموه العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة، والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثمناً الدور الإنساني الذي تقوم به لجنة “تراحم”، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم.