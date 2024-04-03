أمير الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة القرآنية

الدمام- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر بن سليمان الرزيزاء، بمناسبة اختتام فعاليات موسم القادسية الرمضاني.

ونوه سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا جهود إدارة شركة نادي القادسية، التي قدمت إسهامًا فاعلًا بإقامتها مناشط رمضانية مجتمعية في الشهر الفضيل لخدمة أهالي المنطقة.

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال الفائزين بالمركز الأول لكل من الفروع الخمسة في مسابقة نادي القادسية لتحفيظ القرآن الكريم، الفرع الأول: ياسين سعيد عصفور ،الفرع الثاني: حمود عبدالرحمن القثامي، الفرع الثالث: عبدالله طارق السماعيل، الفرع الرابع: علي محمد السادة، الفرع الخامس: مبارك محمد آل مبارك.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته لموسم القادسية الرمضاني، التي أضفت قيمةً كبيرةً وأبرزت فعالياته وأخذت زخمًا كبيرًا ومشاركةً فعَّالة من أهالي المنطقة، مؤكدًا حرص النادي على صناعة حدثًا نوعيًا في الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية لمواكبة المرحلة، التي يعيشها النادي بشكل خاص والقطاع الرياضي بشكل عام.

وبين أن فعاليات الموسم هدفت لتعزيز القيم التي تعكسها العادات الرمضانية في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية على مجتمعنا، من تقارب وتعزيز الروابط بين الأفراد من جميع الأعمار، كما هدفت إلى إسعاد الأطفال وأسرهم، وتعريف الزوار المقيمين من مختلف الجنسيات بالموروث الشعبي للمنطقة، والعمل على إحياء التراث والعادات الشعبية والتاريخية في المملكة. وفي ختام اللقاء، تسلم سمو أمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية من قبل رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري.