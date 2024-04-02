بروڤن كونسلت وصادق تعقدان شراكة لتوفير الحلول المتطورة للعملاء

الرياض – البلاد

أعلنت بروڤن كونسلت (www.Provenconsult.com)، المزود الرائد لحلول الأتمتة الذكية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صادق (www.sadq.sa) – المنصة الفريدة لخدمات التوقيع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. وقع مذكرة التفاهم كلًا من هلال بارود، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن كونسلت، والدكتور عبدالله اللهو، الرئيس التنفيذي لشركة صادق لتكون بداية لمسيرة التعاون بين الجانبين في تقديم الحلول المتطورة للعملاء.

ومن خلال الشراكة، تلتزم بروڤن كونسلت وصادق بتحسين تجربة العملاء عبر إتاحة استخدام حلول التوقيع الإلكتروني من صادق، في خطوة تسهّل عملية توقيع الوثائق وتعزز الكفاءة والإنتاجية لدى العملاء في مختلف القطاعات.

وبالإضافة إلى حلول التوقيع الإلكتروني، تستخدم بروڤن كونسلت تقنيتها المتميزة Sanad.ai (https://sanad.ai/) للتعرف البصري على النصوص باللغة العربية ضمن هذا التعاون. وتسهم تلك الأداء، والتي تمتاز بدقتها وكفاءتها في استخلاص النصوص، في تعزيز قدرات تلك الحلول التشاركية.

في هذا السياق قال هلال بارود، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن كونسلت: “تسرنا الشراكة مع صادق لتوفير الحلول المبتكرة لعملائنا، إذ يؤكد هذا التعاون على التزامنا الأكيد تجاه تقديم حلول مبتكرة وشاملة تلبي مختلف احتياجات عملائنا.”

كما تعكس الشراكة بين بروڤن كونسلت وصادق رؤيتهما المشتركة نحو الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تمكين المؤسسات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إذ إن كلاهما ملتزمان بتسخير ما لديهما من موارد وخبرة من أجل تحقيق قيمة لا تضاهى للعملاء.”

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله اللهو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة صادق: “تمثل الشراكة مع بروڤن كونسلت شهادة على التزامنا بدعم مسيرة التحول الرقمي لعملائنا ومنحهم حلولًا فريدة ذات قيمة مضافة. وسنعمل معًا لتحقيق تطور جذري وملموس في إدارة الوثائق وعمليات الأتمتة الذكية.”