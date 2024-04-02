الرياضة

فيديو | أتلتيكو مدريد يجتاز فياريال بثنائية في الليغا

محمد ابو الوفاaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
أتلتيكو مدريد يجتاز فياريال بثنائية في الليغا

ارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصعب خارج ميدانه على فياريال (2-1) الاثنين، في الجولة 30 من الدوري الإسباني.


وزاد الـ(روخي بلانكوس) غلته إلى 58 نقطة في المركز الرابع متجاوزًا أتلتيك بلباو (56 نقطة) في حين تراجع فياريال إلى المركز العاشر بواقع 38 نقطة.


دارت أحداث المباراة في معقل فياريال، ملعب (ستاديو ديلا سيراميكا) أمام نحو 20 ألف مشجّع في المدرجات، وأدارها الحكم ماريو ميليرو لوبيز.


تقدّم أكسيل فيتسيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 9، وعادل ألكسندر سورلوث (50) في حين منح ساؤول نيغويز الأتلتي الانتصار في الدقيقة 87.

 

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