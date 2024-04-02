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سدود الباحة تستقبل أكثر من 20 مليون م3 من مياه السيول

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1445 هـ       2 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة : البلاد

 استقبلت سدود منطقة الباحة خلال الأيام الماضية أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة.

 وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة حالياً تتميز بغزارة معدل الهاطل المطري حيث سجلت محطات الرصد كمية وصلت إلى “121.6 ملم”، ونتيجة لذلك فقد كانت كميات السيول الواردة إلى 47 سداً بالمنطقة، حيث بلغت أكثر من 20 مليون متر مكعب فاض على إثرها 19 سداً.

 وأكد المهندس الزهراني أن الفرع باشر فور هطول الأمطار في تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة في هذه الحالات والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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