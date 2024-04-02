الرياضة ” رونالدو وجيسوس وسانتوس والغامدي” الأفضل في مارس

البلاد- جدة أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر مارس. وفاز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس، فيما نال مواطنه جورجي جيسوس مدرب الهلال، جائزة المدرب الأفضل في الشهر ذاته. وفاز البرازيلي مايلسون سانتوس، حارس التعاون، بجائزة أفضل حارس، بينما ذهبت فيه جائزة أفضل لاعب واعد إلى لاعب الاتحاد أحمد الغامدي. وأضيف معيار جديد هذا الموسم لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية يتعلق بالتصويت الجماهيري لينال بضع نقاط من عملية تحديد الفائز. يشار إلى أن اللجنة الفنية تضم 5 أعضاء، هم: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى.