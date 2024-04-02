انخفاض تاريخي لبطالة السعوديات

البلاد – الرياض

كشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2023، عن مؤشرات إيجابية، تصدّرها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص , ليصل عند 7.7 % كأدنى مستوى تاريخي له, بالإضافة إلى نزول تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية, ففي مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات، حيث انخفضت نسبة البطالة في الربع الرابع من عام 2023م إلى 13.7 % بواقع 2.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 16.3 %، فيما استقر معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الرابع من عام 2023م, عند 4.6 % وهو ذات المستوى في الربع الثالث. كما تم رصد انخفاض طفيف أظهرته النشرة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الرابع من عام 2023م؛ حيث بلغ 60.4 % بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م والبالغ 60.9 %. كما أظهرت نتائج النشرة تغيرًا طفيفًا قدره 0.3 نقطة مئوية لمعدَّل مشاركة إجمالي السعوديين في القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2023م، حيث بلغ 51.3 % مقارنة ب 51.6 % في الربع الثالث من العام نفسه.



وأسهمت جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق انخفاض تاريخي لمعدل البطالة لإجمالي السعوديين, حيث وصل في الربع الرابع من عام 2023م إلى 7.7 % بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 8.6 %, كما أثمرت الجهود عن انخفاض معدَّل البطالة لإجمالي السكان إلى 4.4 % في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض قدره (0.7-) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 5.1 %. وخلال عام 2023م؛ استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، كما تجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 8.7 مليارات ريال، خلال عام 2023م. كما ساهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص، في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد, حيث بلغ 2,325,814 سعودياً وسعودية.