الرياضة أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بعد اختتام الموسم الرمضاني

الدمام- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، يرافقه الرئيس التنفيذي لنادي القادسية الأستاذ نايف بن علي آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني الأستاذ فهد بن صالح الصيعري، بمناسبة اختتام فعاليات الموسم. وثمَّن سمو أمير المنطقة الشرقية الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيدًا سموه بجهود إدارة شركة نادي القادسية التي قدمت إسهامًا فاعلًا بإقامتها مناشط رمضانية مجتمعية في الشهر الفضيل. وشاهد سموه عملًا مرئيًا يحكي تفاصيل موسم القادسية الرمضاني الذي أقيم برعاية كريمة من سموه خلال الفترة (6-19 رمضان) وجذب حضورًا واسعًا من العوائل والأفراد تجاوز 100 ألف زائر. وكرم سموه خلال الاستقبال الفائزين بالمركز الأول لكل من الفروع الخمسة في مسابقة نادي القادسية لحفظ القرآن الكريم وهم:

الفرع الأول: ياسين سعيد السيد عصفور.

الفرع الثاني: حمود بن عبدالرحمن عبدالله القثامي.

الفرع الثالث: عبدالله بن طارق محمد السماعيل.

الفرع الرابع: علي بن محمد أمين السادة.

الفرع الخامس: مبارك بن محمد أحمد آل مبارك.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته الكريمة لموسم القادسية الرمضاني والتي أضفت قيمةً كبيرةً وأبرزت فعاليته وأخذت زخمًا كبيرًا ومشاركةً فعَّالة من أهالي المنطقة. وقال “الرزيزاء” إن نادي القادسية حرص على صناعة حدثًا نوعيًا في الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية لمواكبة المرحلة التي يعيشها النادي بشكل خاص والقطاع الرياضي بشكل عام وفقًا لاستراتيجية ومستهدفات المرحلة الحالية. وأشار إلى أن فعاليات الموسم هدفت لتعزيز القيم التي تعكسها العادات الرمضانية في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية على مجتمعنا، من تقارب وتعزيز الروابط بين الأفراد من جميع الأعمار، كما هدفت إلى إسعاد الأطفال وأسرهم، وتعريف الزوار المقيمين من مختلف الجنسيات بالموروث الشعبي للمنطقة، والعمل على إحياء التراث والعادات الشعبية والتاريخية في المملكة. وقدم رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية لسموه هديةً تذكارية بهذه المناسبة.