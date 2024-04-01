تعادل مُخيّب بين مانشستر سيتي وأرسنال و”المستفيد” ليفربول

انتهت قمّة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي (0-0) ليكون ليفربول هو المستفيد الوحيد من هذه المرحلة.



ليفربول حقق فوزًا شاقًا على برايتون بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة المسابقة، في حين يأتي أرسنال ثانيًا (65) ومانشستر سيتي ثالثًا (64).

أمام حشد كبير في ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي، لم ينجح لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي لاحت لهما إلى أهداف، ليقتسما نقاط المباراة.

بدوره انتصر ليفربول على برايتون بصعوبة شديدة، حيث حوّل الفريق السكاوزي خسارته بهدف، إلى فوز بهدفين لواحد بفضل لويس دياز ومحمد صلاح.

شاهد ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال 0-0