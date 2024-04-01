أمير الشرقية يطّلع على مشاريع برنامج جودة الحياة

الدمام : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، يرافقه أعضاء المركز.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب التي يعمل المركز على تنفيذها.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بجهود القيادة الرشيدة لتحقيق تطلعات شباب وفتيات الوطن ودعمهم لتحقيق طموحاتهم ليسهموا في نماء وازدهار وطنهم، مثمناً دور المركز في تطوير وتنويع وتنمية روح العمل لدى أبناء وبنات الوطن والاستثمار فيهم.

من جهته رفع البكر الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه .