فيديو | ميلان يهزم فيورنتينا بثنائية في الكالتشيو

عاد ميلان بانتصار هام من ميدان فيورنتينا بهدفين لواحد سهرة السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).



أقيمت المباراة في ملعب (أرتيميو فرانكي) معقل فيورنتينا بمدينة فلورنسا وسط زخم جماهيري، بصافرة الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا.



سجّل لميلان كل من لوفتوس تشيك ورافائيل لياو في الدقيقتين 47 و53، فيما أحرز هدف الـ(فيولا) الوحيد ألفريد دونكان في الدقيقة 50.



بانتصاره، رفع الـ(روسونيري) رصيده إلى 65 نقطة في وصافة لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، خلف المتصدر فريق إنتر ميلان صاحب 76 نقطة.



وحقق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، الانتصار السادس على التوالي في كل المسابقات، ليدشّن أفضل سلسلة انتصارات بالموسم الحالي.

شاهد أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا 2-1