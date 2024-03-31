شاهد | برشلونة ينتزع فوزًا صعبًا من لاس بالماس

حقق برشلونة -حامل اللقب- انتصارًا بشق الأنفس على لاس بالماس سهرة السبت، في إطار مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإسباني (2023-2024).



دارت أحداث المباراة في ملعب (مونتغويك) الأولمبي معقل برشلونة أمام 55 ألف مناصر في المدرجات، وأدارها تحكيميًا الشاب ماتيو بوسكيتس فيرير.



سجّل هدف المباراة الوحيد الجناح الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 59 من رأسية ذكية، إثر تمريرة حاسمة من زميله البرتغالي جواو فيليكس.



وقلّص برشلونة الفارق -مؤقّتًا- مع غريمه ريال مدريد إلى 5 نقاط، حيث رفع البارسا رصيده إلى 67 نقطة، مقابل 72 نقطة لريال مدريد المتصدر.

شاهد هدف فوز برشلونة على لاس بالماس 1-0