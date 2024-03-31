الجواد ” لوريل ريفر” يهدي السعودية لقب كأس دبي العالمي

البلاد- جدة
توج الجواد ” لوريل ريفر”، المملوك لمزرعة جودمونت لأبناء الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، بجائزة كأس دبي العالمي “الفئة الأولى” التي أُقيمت على مضمار “الميدان” في النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي.
وبلغت مسافة الشوط الرئيس لسباق دبي العالمي 2000 متر رملي، وكانت جائزته الأعلى مادياً بين بقية الأشواط؛ إذ بلغت 12 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار قيمة إجمالي جميع الأشواط لكأس دبي العالمي.
ونجح الجواد لوريل ريفر في تحقيق اللقب بعد أن ظهر بأداء مثالي وعالٍ خلال السباق، وبلغ خط النهاية قبل المنافسين بمدة زمنية بَدَتْ كبيرة، ليظفر بالكأس الأغلى في سباق دبي العالمي الذي شهد مشاركة نخبة من الجياد من مختلف بلدان العالم.
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