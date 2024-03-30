الرياضة

في دوري” يلو”.. العربي يذيق القادسية الخسارة الخامسة.. والخلود يعبر الفيصلي

صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

تلقى المتصدر القادسية خسارته الخامسة في الدوري من أمام العربي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 27 من دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة.

سجل لأصحاب الأرض” لويز مورالها، وروميل كيوتو، وعصام القرني، وللضيوف فييتو من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد القادسية عند نقاطه الـ56 في الصدارة.

وحقق الخلود انتصارا مهما على مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد المجمعة.
سجلت أهداف الخلود عن طريق سعود الراشد، وماريانو فاسكيز، و️محمد صوعان؛ ليحافظ الخلود على المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وتجمد رصيد الفيصلي عند 41 نقطه بالمركز الثامن.

وحقق الصفا فوزًا لافتًا على القيصومة بنتيجة 3-1 سجلت عن طريق رينالدو ” هدفين” ومحمد السهلاوي من ركلة جزاء، وأحرز لأصحاب الأرض عمر السحيمي، ليصل الصفا للنقطة 35 بالمركز العاشر، والقيصومة بقي بالمركز قبل الأخير بنقاطه الـ20.

وتعادل فريقا العدالة والترجي بنتيجة 1-1 في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل للعدالة كريم يودا، وللترجي عبدالله الغامدي، وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة موسى دومبي.
بهذه النتيجة أصبح رصيد العدالة 43 نقطة بالمركز الخامس، والترجي 19 نقطة بالمركز الأخير.

وبنفس النتيجة تعادل الجبلين مع ضيفه أحد، في المواجهة التي جرت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل؛ ليرفع الجبلين رصيده إلى 43 نقطة بالمركز السادس، وأحد31 نقطة بالمركز 13.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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