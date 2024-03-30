الرياضة

شاهد | يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو بهدف قاتل

محمد ابو الوفاaccess_time21 / رمضان / 1445 هـ      30 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو

سقط يوفنتوس خارج قواعده أمام لاتسيو بهدف نظيف أمسية السبت، لحساب مباريات المرحلة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).


أقيمت المباراة في أرضية ملعب (أولمبيكو) بالعاصمة روما، أمام حشد جماهيري غفير قارب 60 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم أندريا كولومبو.


وظل التعادل السلبي مسيطرًا على المباراة، إلى حين سجّل الظهير المونتينيغري آدم ماروسيتش، هدف الانتصار القاتل للـ(بيانكوسيلستي) في الدقيقة 93.


وواصل يوفنتوس مسلسل نزيف النقاط في الكالتشيو بآخر 3 جولات، حيث خسر من نابولي (2-1) ثم تعادل مع أتلانتا (2-2) وأخيرًا خسر اليوم (0-1) من لاتسيو.


الهزيمة تركت الـ(بيانكونيري) في الترتيب الثالث على لائحة الترتيب برصيد 59 نقطة، متخلفًا بفارق كبير عن إنتر ميلان المتصدر (76) وميلان الوصيف (62).

 

شاهد هدف فوز لاتسيو على يوفنتوس 1-0

 

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