القوات الجویة تشارك في التمرین الجوي المختلط المحارب «إنیوخوس 2024» في الیونان

البلاد : متابعات

تشــــارك القوات الجویـة الملكیـة الســــعودیـة في التمرین الجوي المختلط المحـارب «إنیوخوس 2024»، والـذي یُنفـذ في مركز الحرب الجوي بجمھوریـة الیونـان في أبریـل المقبـل، بمشــــاركـة عدد من الدول الشقیقة والصدیقة.

ووقف سمو قائد القوات الجویة الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزیز على إســـتعدادات مجموعة القوات الجویة المشــــاركة في التمرین، قبـل مغـادرتھـا قاعدة الملك فھد الجویة بالقطاع الغربي.

وإسـتمع سـموه إلى إیجاز من قائد مجموعة القوات الجویة المشـاركة عن الاسـتعدادات وجاھزیة الطاقة البشریة والمنظومات، والتقى المشاركین وحثھم على بذل الجھد والاستفادة من التمرین، بما یعود علیھم بالنفع في تأدیة مھامھم القتالیة على أكمل وجه، كما أكد على تمثيل وطنهم خير تمثيل.

وبھذه المناســــبة، أكد ســــمو قائد القوات الجویة أن تمرین «إنیوخوس 2024» یُعد من أكبر التمارین على مستوى قارة أوروبا، فیما تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنیة والمساندة.

وقال سـموه إن مشـاركة القوات الجویة في التمرین تهدف إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمســـاندة في بیئة حرب مشـــابھة للحرب الحقیقیـة، والتـدریـب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.​