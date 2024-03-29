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الأهلي يتوج بأول نسخة لكأس الاتحاد السعودي للسيدات

صحيفة البلادaccess_time20 / رمضان / 1445 هـ      29 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات بكأس الاتحاد السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد الفوز على فريق الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب المملكة آرينا في الرياض.

تقدمت فتيات الأهلي بثلاثية عن طريق ابتسام الجرايدي “هدفين” وكاباكابا نعومي في الدقائق 19 و51 و54 على الترتيب، قبل أن تقلص فتيات الشباب النتيجة بهدفين عن طريق أوريانا وشيماء العباسي في الدقيقتين 68 و89.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على البيرق بنتيجة 17-1 في دور الـ16، قبل الفوز على النصر بطل الدوري بنتيجة 4-3 في الدور ربع النهائي، ثم تخطى القادسية في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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