الأهلي يتوج بأول نسخة لكأس الاتحاد السعودي للسيدات

البلاد- الرياض
توج فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات بكأس الاتحاد السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد الفوز على فريق الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما، أمس الخميس، على ملعب المملكة آرينا في الرياض.
تقدمت فتيات الأهلي بثلاثية عن طريق ابتسام الجرايدي “هدفين” وكاباكابا نعومي في الدقائق 19 و51 و54 على الترتيب، قبل أن تقلص فتيات الشباب النتيجة بهدفين عن طريق أوريانا وشيماء العباسي في الدقيقتين 68 و89.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على البيرق بنتيجة 17-1 في دور الـ16، قبل الفوز على النصر بطل الدوري بنتيجة 4-3 في الدور ربع النهائي، ثم تخطى القادسية في نصف النهائي بنتيجة 3-2.
عندما تُصبح الأحـلام واقعًا .. 🌟
أحــلام سعيدة، وتصبحون على خير 🙌#كأس_الاتحاد_السعودي_للسيدات pic.twitter.com/4GSuxJHmgZ
— إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) March 29, 2024