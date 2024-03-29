الرياضة اختتام بطولة دوري “البراعم” تحت 11 عامًا

البلاد- جدة اختتمت بطولة دوري البراعم تحت 11 عامًا في موسمها الأول، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في 13 منطقة بمشاركة 41 نادياً و24 أكاديمية و8 مراكز تدريب إقليمية، التي انطلقت في يناير 2024، وشهدت لأول مرة مشاركة المراكز الإقليمية والأكاديميات الخاصة إلى جانب الأندية الرسمية. وجاء إطلاق هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لفتح المجال أمام اللاعبين للمشاركة بأكبر عددٍ من المباريات لاكتشاف المواهب وتطويرها؛ لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات السنية في المستقبل. وفي الرياض توج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حققت أكاديمية B1 بطولة منطقة القصيم، وفي مكة المكرمة حقق مركز الطائف الإقليمي كأس البطولة، بينما حقق نادي الاتحاد بطولة جدة. وتوج نادي أُحد بطلًا للمدينة المنورة، وفي تبوك توج مركز التدريب الإقليمي بطلًا للمنطقة، كما نجحت أكاديمية أجيال في تحقيق بطولة الجوف، وحققت أكاديمية ليبرو بطولة منطقة جازان والميداليات الذهبية بعد منافسة من أكاديمية الليث الأبيض، وحقق مركز التدريب الإقليمي بحائل بطولة المنطقة، وتوج نادي أبها بطلاً لمنطقة عسير، كما توج نادي الأخدود بطلًا لمنطقة نجران، فيما حقق الفتح بطولة الأحساء، ونجح الاتفاق في تحقيق بطولة المنطقة الشرقية. وشهدت البطولة إقامة 252 مباراة بمشاركة 1919 ,لاعباً، يمثلون 73 فريقاً في 13 منطقة، بينها 41 نادياً و24 أكاديمية و8 مراكز تدريب.