فرانكفورت يحدد بيع المصري مرموش إلى ليفربول

أوضحت مصادر يومية بيلد (Blid) الألمانية، أنّ نادي إنتراخت فرانكفورت حدد بالفعل سعر بيع مهاجمه المصري عمر مرموش للاندية الراغبة في خدماته.

يتصدّر ليفربول الإنجليزي لائحة الأندية الراغبة في التعاقد مع مرموش (25 عامًا) على إثر مستوياته القوية مع النسور في الموسم الحالي (2023-2024).

طبقًا للمصدر، يهدف الفريق الألماني لتحصيل مبلغ 60 مليون يورو من بيع مرموش، سواء إلى ليفربول أو الأندية الأخرى التي يبرز منها أرسنال وتوتنهام.

يقدّم مرموش مستويات مبهرة في الموسم الحالي مع إنتراخت فرانكفورت، حيث سجّل 15 هدفًا من 33 مباراة، إضافة إلى تقديم 6 تمريرات حاسمة.

شاهد أهداف ومهارات عمر مرموش