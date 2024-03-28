الاتحاد يواجه إنبي المصري في نهائي “عربية الأندية 34” لكرة الطاولة

البلاد- جدة
يواجه الاتحاد “ممثل الوطن” نظيره انبي المصري مساء اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 عند الساعة 11 مساءً، في نهائي بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين لكرة الطاولة المقامة على صالة وزارة الرياضة بجدة بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة.
ويأتي تأهل الاتحاد بعد صدارة المجموعة الثانية، بعد فوزه على البحرين البحريني، والجيش الرياضي العراقي، والعربي القطري، وعبور فريق التضامن الكويتي في الدور ربع النهائي، وتخطي سار البحريني في الدور نصف النهائي.
فيما تأهل نادي إنبي المصري بعد صدارة المجموعة الاولى، بعد فوزه على الأقصى عطبره السوداني، والتضامن الكويتي، واجتياز البحرين البحريني في الدور ربع النهائي، وتغلبه على فريق مدينة الحسين الأردني في الدور نصف النهائي.
ويعتمد الاتحاد على امكانيات وقدراته نجومه بوجود علي الخضراوي ونايف الجدعي والصيني “ماتي” فيما غاب النجم عبدالعزيز العباد عن جميع اللقاءات بداعي الإصابة، ويدرب الفريق الصيني “لي” فيما يشرف على الفريق بندر العميري.
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