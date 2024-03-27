“زين تك” تحصد تصنيف ” المزوّد الخبير لخدمات Azure المدارة من شركة Microsoft

الرياض – البلاد

حصلت “زين تك”، مزود الحلول الرقمية المتكاملة من مجموعة زين، على تصنيف “الامزوّد الخبير لخدمات Microsoft Azure المدارة”، وهو تصنيف يمنح من شركة مايكروسوفت Microsoft للمؤسسات التي تتمتع بقدرات استثنائية لتقديم الحلول المتكاملة عبر منصة Azure السحابية.

ويأتي حصول “زين تك” على هذا التصنيف ليرسّخ مكانتها كشريك موثوق في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات في الشرق الأوسط، ويبرز احترافيتها في إدارة خدمات Azure التي تمنح العملاء حلولًا سحابية موثوقة وآمنة وقابلة للتوسع.

وبهذه المناسبة قال قال السيد أندرو حنّا، الرئيس التنفيذي لـ “زين تك”: “نركزّ جهودنا على تقديم الحلول المتقدمة التي تسهّل على المؤسسات الانتقال إلى ا المنصات السحابية والانتفاع بها، ولا شك في أن حصولنا على هذا التصنيف لشركاء أعمال شركة Microsoft سيعزز التزامنا المستمر تجاه تلبية متطلبات عملائنا ودعمهم في مواجهة التحديات خلال رحلتهم للتحول الرقمي.”

من الجدير بالذكر أن “زين تك” تدعم المؤسسات العامة والخاصة في القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاستفادة من إمكانات وقدرات المنصات السحابة في تحقيق أفضل المخرجات والتي من شأنها تحقيق تحول رقمي واضح في مجال تكنولوجيا المعلومات. وسواء كان تركيز العملاء ينصبّ على النمو أو تخفيض التكلفة أو إدارة مخاطر أمن و حماية المعلومات، تقدم “زين تك” حلولًا سحابية متنوعة تحقق اهم قيمة ملموسة وقدرة على التوسع في أعمالهم. كما تمكن خدمات “زين تك” الأعمال من التوسع بسهولة ويسر نظرا لوجود مراكز بيانات محلية من شأنها توفير المرونة وخفض التكاليف، خصوصاً للعملاء الذين ما زالوا في المراحل المبكرة من تبني التقنيات السحابية.