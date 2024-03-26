ترشيح “واحة الإعلام” للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ” WSIS 2024″

الرياض : البلاد

رُشّح مشروع “واحة الإعلام” من وزارة الإعلام , للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2024 ” التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، التي أعلنت عن اختيار المشروع ممثلًا للمملكة عن فئة قطاع الإعلام الحكومي.

ويأتي ترشيح “واحة الإعلام” بعد عامٍ واحدٍ على إطلاقها في عام 2023، لتنضم إلى أكثر من ألف مشروع عالمي مرشح للفوز بالجائزة.

ويعكس ترشيح “واحة الإعلام”، كممثل حكومي وحيد عن المملكة في فئة قطاع الإعلام؛ مدى الجهود المبذولة من وزارة الإعلام وشركائها من القطاع الحكومي والخاص، الذين شاركوا في نسخ الواحة الخمس، المحلية والدولية، ومدى أهمية العمل المشترك الذي يبرز للعالم إنجازات مشروعات التحول الوطني الكبرى في المملكة.

وحقق مشروع “واحة الإعلام” حضورًا محليًا ودوليًا بالتزامن مع مشاركة المملكة في عدد من الفعاليات العالمية، واستضافتها عددًا من المؤتمرات الدولية والإقليمية.

وأقيمت النسخة الأولى من الواحة بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت النسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م.

كما نظمت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من “واحة الإعلام” في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.

ونظمت النسخة الرابعة في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

كما أقامت الوزارة النسخة الخامسة من الواحة بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173 لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030.

وتهدف وزارة الإعلام من خلال إقامة “واحة الإعلام” إلى توفير مساحة مُخصصة وملائمة لوسائل الإعلام والإعلاميين المحليين والدوليين، تتيح لهم تنفيذ التغطيات الإعلامية للمناسبات الرسمية والأحداث الكبرى من وسط المشروعات الوطنية الكبرى، وتغطية الفعاليات التي تستضيفها المملكة.

وبلغ عدد زوّار واحة الإعلام في نسخها الخمس ما يزيد عن 9800 ضيف من مختلف أنحاء العالم.

كما حظيت بتغطيات أكثر من 455 وسيلة إعلامية، وحضور أكثر من 2600 إعلامي محلي ودولي، يمثلون أكثر من 70 دولة، حيث نشروا أكثر من 440 مادة خبرية وتغطية إعلامية، كما شارك أكثر من 380 عارضًا مثّلوا أكثر من 65 جهة حكومية.