الرياضة

الأخضر يتعادل مع طاجيكستان ويبتعد في الصدارة

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1445 هـ      26 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اكتفى المنتخب الوطني الأول بالتعادل الإيجابي خارج قواعده أمام مضيفه طاجيكستان، بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بامير في العاصمة دوشنبه، ضمن الجولة الرابعة من الدور الثاني لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

سجل  فراس البريكان هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 46. ونجح الفريق الطاجيكي في إدراك التعادل عند الدقيقة 80، بعد هجوم مرتد خاطف وسط غفلة من دفاع الأخضر، حيث وصلت الكرة إلى أمادوني كامولوف في ناحية اليمين، ليمرر عرضية إلى الخالي من الرقابة روستام سويروف، لم يجد أدنى صعوبة في إيداعها مباشرة إلى داخل شباك العويس.

بهذا التعادل، رفع الأخضر رصيده إلى النقطة العاشرة، فيما وصل رصيد طاجيكستان للنقطة الخامسة، ولحساب المجموعة نفسها سيلتقي منتخبا الأردن وباكستان في العاصمة الأردنية عمان.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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