الأخضر يتعادل مع طاجيكستان ويبتعد في الصدارة

محمود العوضي- جدة
اكتفى المنتخب الوطني الأول بالتعادل الإيجابي خارج قواعده أمام مضيفه طاجيكستان، بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بامير في العاصمة دوشنبه، ضمن الجولة الرابعة من الدور الثاني لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
سجل فراس البريكان هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 46. ونجح الفريق الطاجيكي في إدراك التعادل عند الدقيقة 80، بعد هجوم مرتد خاطف وسط غفلة من دفاع الأخضر، حيث وصلت الكرة إلى أمادوني كامولوف في ناحية اليمين، ليمرر عرضية إلى الخالي من الرقابة روستام سويروف، لم يجد أدنى صعوبة في إيداعها مباشرة إلى داخل شباك العويس.
بهذا التعادل، رفع الأخضر رصيده إلى النقطة العاشرة، فيما وصل رصيد طاجيكستان للنقطة الخامسة، ولحساب المجموعة نفسها سيلتقي منتخبا الأردن وباكستان في العاصمة الأردنية عمان.
هدددددف!⚽
رأسية البريكان تمنح منتخبنا أول الأهداف 🤩⚽🔥
طاجيكستان 0 × 1 السعودية #الطريق_إلى_كأس_العالم2026#طاجيكستان_السعودية | #SSC pic.twitter.com/yVLM0mGJau
— SSC (@ssc_sports) March 26, 2024
هدف التعادل لمنتخب طاجيكستان
طاجيكستان 1 × 1 السعودية #الطريق_إلى_كأس_العالم2026#طاجيكستان_السعودية | #SSC pic.twitter.com/7CvgwcgYvk
— SSC (@ssc_sports) March 26, 2024