أخضر 21 يتوج ببرونزية غرب آسيا

محمود العوضي- جدة
توج المنتخب الوطني تحت 21 عامًا بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها مدينة الأحساء، وذلك بعد تغلبه على نظيره المصري في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الفتح 2/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.
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مصر تتقدم على السعودية بـالهدف الأول
بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
احتفال على طريقة كرستيانو رونالدو & مارسيلو
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— عمرو (@bt3) March 26, 2024
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السعودية تسجل التعادل على مصر
بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
هدف مروان الصحفي ✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/i95mVxA1gG
— سهم (@1SMi_) March 26, 2024
يذكر أن نهائي البطولة سيجمع بعد قليل المنتخبين الأسترالي والكوري الجنوبي على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.
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السعودية تقلب النتيجة على مصر
مشاري النمر يسجل الهدف الثاني
بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة
السعودية 2-1 مصر
pic.twitter.com/B9KnugJBdP
— عمرو (@bt3) March 26, 2024