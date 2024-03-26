الرياضة

أخضر 21 يتوج ببرونزية غرب آسيا

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1445 هـ      26 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج المنتخب الوطني تحت 21 عامًا بالميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها مدينة الأحساء، وذلك بعد تغلبه على نظيره المصري في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الفتح 2/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

يذكر أن نهائي البطولة سيجمع بعد قليل المنتخبين الأسترالي والكوري الجنوبي على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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