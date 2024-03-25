هل يجدد ناغلسمان عقده مع ألمانيا؟

أوضح بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم لوسائل الإعلام، أنّه منفتح على تجديد عقد المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مع منتخب (داي مانشافت).



ناغلسمان استلم مهامه مع المنتخب الألماني في سبتمبر الماضي، ويستعد حاليًا لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.



ودشّن ناغلسمان مسيرته مع منتخب ألمانيا بخسارتين وتعادل من أول 4 مباريات، ليتسرّب الشك إلى إدارة الاتحاد الألماني حيال جاهزيته ولياقته للمهمة.



لكن -مدرب بايرن ميونيخ السابق- استعاد قوته وانتصر وديًا على فرنسا (2-0) السبت، ليكسب ثقة نويندورف من جديد، حيث كشف عن ثقته بالمدرب الشاب.



وقال نويندورف: “نحن نرغب في تمديد عقد ناغلسمان.. الآن نتفاوض معه بجدية وباستمرار، ويمكن القول إننا في في المراحل الأخيرة من المفاوضات”.



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