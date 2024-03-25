مانشيني: منتخب طاجيكستان جيد فنياً ولكننا نسعى للفوز

البلاد- جدة

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وقال: “مباراة مهمة لنا وصعبة كونها ستكون على أرضية صناعية وهذا الأمر ليس سهلاً، بالإضافة بأننا سنلعب أمام فريق جيد فنيًا.

وعن غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأخضر، رد قائلاً: “أود أن أقدم التعازي لسعود عبدالحميد في هذه اللحظة الصعبة التي يمر فيها” وأضاف قائلاً :” ثلاثة لاعبين مهمين وهذا حال كرة القدم لابد أن تتعامل مع جميع الظروف، لكني واثق بأن بقية اللاعبين الموجودين سيؤدون بشكل جيد غدًا”.

وأكد مانشيني بأنه جاء لطاجيكستان من أجل الفوز، وقال: “جئنا إلى هنا من أجل الفوز، ونعلم جيدًا بأن الأمر لن يكون سهلاً مثل ما ذكرت سابقًا بأن أرضية الملعب سيكون لها تأثير، ونتمنى أن نؤدي غدًا بشكل جيد يكفل لنا الفوز”

وعن الأسماء التي يتوقع أن يبدأ فيها ومدى اختلافه عن المباراة الماضية، قال: “لم نقرر بعد ما الأسماء التي سنبدأ فيها” وأضاف قائلاً: “اعتقد بأن المباراة الماضية استحقينا الفوز فيها وكان لدينا العديد من الفرص، ومباراة الغد ستكون مختلفة وصعبة كونها أمام منتخب فنيًا في حالة جيدة”.