المحليات

ضبط منشأة استوردت أسماكًا محظورة

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة استوردت أسماكًا محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تم معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

 وأوضحت “الهيئة” أنه أثناء عمليات التفتيش على الإرساليات المستوردة إلى المملكة عن طريق الميناء، تم ضبط شحنة أسماك مخالفة يبلغ وزنها أكثر من 26 ألف كيلوجرام وذلك بعد ملاحظة اختلاف أصناف الأسماك الواردة عما هو مذكور في المستندات المرفقة، وقيام المستورد بتقديم بيانات لأسماك مسموح استيرادها، كما تم رصد تلاعب في الملصق التعريفي للمنتج (البطاقة التعريفية).

 وأشارت إلى أنه تم رفض دخول الشحنة، وإصدار الغرامات حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ووفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات للأغذية على البند رقم 8/2 “قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخادعة للمستهلك” فإن قيمة الغرامة (25.000) ريال.

 ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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