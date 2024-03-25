الرياضة

بعثة الأخضر السعودي تغادر إلى “طاجيكستان”

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

غادرت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، العاصة الرياض إلى طاجيكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان غدًا الثلاثاء.

وكان الأخضر قد اختتم مساء الأحد، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي في “الرياض”، لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الثلاثاء على “الملعب المركزي” بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .

 

وسيجري الأخضر حصة تدريبية على الملعب المركزي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

 

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” مساء اليوم بتوقيت السعودية مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “الملعب المركزي” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان ضمن الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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