بعثة الأخضر السعودي تغادر إلى “طاجيكستان”

البلاد- الرياض
غادرت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، العاصة الرياض إلى طاجيكستان، عبر مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان غدًا الثلاثاء.
وكان الأخضر قد اختتم مساء الأحد، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي في “الرياض”، لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الثلاثاء على “الملعب المركزي” بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .
وسيجري الأخضر حصة تدريبية على الملعب المركزي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.