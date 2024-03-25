“المياه الوطنية” تضخّ 5.9 ملايين متر مكعب للمدينة المنورة خلال العشر الأولى من رمضان

المدينة المنورة : البلاد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر قطاعها الشمالي الغربي؛ نجاح خطتها التشغيلية خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك في الحرم النبوي والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة، حيث بلغت كميات الضخ للمدينة خلال هذه الفترة أكثر من (5.900.000) متر مكعب من المياه.

وبيّنت أن الضخ للمنطقة المركزية والحرم النبوي يتم بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، وتدار شبكاتها المائية عبر منظومات تشغيل ذكية، تمكن من إدارة التدفقات ومراقبة الجودة بشكل لحظي، وذلك ضمن 8 مناطق في المدينة المنورة تدار عبر التشغيل الذكي، بما يعزز من قدرة الشركة على تقديم مستويات عالية من الخدمة والموثوقية.

وقالت الشركة: توزيع المياه في المدينة المنورة خلال هذه الأيام الفضيلة مراقب باستمرار، كما أن إجراءات الاختبارات المعملية اللازمة تتم فورًا للوقوف على جودة المياه الموزعة في الشبكة”، موضحة أن المياه في محطات التعبئة والفنادق والمساجد، إضافة إلى الشبكات؛ تخضع لاختبارات مستمرة للتحقق من مستوى الجودة والمطابقة للمواصفات، حيث بلغ عدد الاختبارات خلال العشر الأولى من رمضان نحو (5500) اختبار.

وأشارت إلى وجود أكثر من (1200) موظف يعملون على مدار الساعة عبر (42) فرقة طوارئ ميدانية لمعالجة طلبات العملاء بخصوص تسربات الشبكة أو انقطاعات المياه، وتقديم الدعم اللازم والسريع بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها وفق المعايير والمواصفات المعتمدة.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذا النجاح يأتي استمرارًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم وتوجيه لتنفيذ كل ما من شأنه تحقيق راحة الزوار، لافتة إلى مضيها في تطوير الأعمال والتوسع في نسب التغطية وصولاً إلى ضمان تقديم الخدمات المائية والبيئية على أعلى المستويات.