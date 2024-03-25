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الشؤون الإسلامية تنفّذ 168 منشطاً دعوياً بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم, أكثر من (168) منشطًا دعويًا بجوامع ومساجد المنطقة, عبر البث المباشر، تنوعت بين محاضرات وكلمات وعظية ودورات علمية، وندوات، ومناشط في العقيدة والأمن الفكري والأدب.

 وشملت المحاضرات والدروس عدداً من العناوين، منها معاني أسماء الله الحسنى، وتفسير قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر)، وفضل الصيام، وأثر الصيام على الجوارح، ومسائل مهمة في الصيام، ومفسدات الصوم، وصلاة التراويح والقيام فضلها وأحكامها.

 ويأتي تنظيم هذه المحاضرات والمناشط الدعوية والدروس العلمية في إطار الجهود التي ينفذها الفرع للتوعية والتبصير بأمور الدين والدنيا ، والحث على طلب العلم النافع والتزود به من مصادره الصحيحة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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