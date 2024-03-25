ارتفاع أسعار الذهب

البلاد : وكالات

قفزت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، اليوم، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %إلى 2166.39 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2167.70 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 24.62 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 %إلى 896.23 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8 % إلى 993.37 دولاراً للأوقية.