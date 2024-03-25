الإقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

قفزت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، اليوم، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %إلى 2166.39 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 2167.70 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 24.62 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 %إلى 896.23 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 0.8 % إلى 993.37 دولاراً للأوقية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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