الخيمة الرمضانية المميزة تعود بحلة جديدة في فندق فورسيزونز الرياض

الرياض : البلاد

أعلن فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة عن عودة الخيمة الرمضانية الشهيرة في قاعة المملكة بحلة جديدة، لتقدم للضيوف تجربة إفطار استثنائية خلال الشهر الكريم.

سترحب الخيمة الرمضانية بضيوفها في ديكور فاخر مستوحى من الروح العربية مع لمسات ذهبية بالإضافة إلى زخارف مستوحاة من التقاليد لتجربة فاخرة حقًا تكمل روائع الطهي.

سيقدم فريق الطهي بالفندق للضيوف مجموعة من النكهات المحلية الأصيلة عبر سبع محطات طهي مختلفة. سيتم تقديم المأكولات التقليدية مثل الغوزي السعودي الأصيل، وكبسة الدجاج، والجريش، وقرصان لحم الضأن والمشويات اللذيذة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الآسيوية مثل أكواب السوشي والبيتزا من فرن البيتزا الحجري. علاوة على ذلك، ستكون هناك مجموعة مختارة من الحلويات بما في ذلك الكنافة والجيلاتي ونافورة الشوكولاتة.

وقال لوكاس جلانفيل كبير الطهاة التنفيذيين في فندق فورسيزونز الرياض: “هذا العام، سيتمتع ضيوفنا بعروض الطهي المتميزة التي نقدمها، والتي تشمل بوفيه فخمًا مزودًا بمحطات طهي حية. وسيقوم طهاتنا الموهوبون بعرض مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأطباق السعودية والعالمية، لقد تم إعداد كل طبق بدقة شديدة لإبهار ضيوفنا وإرضائهم.”

يمكن للضيوف التلذذ بوجبة إفطار حصرية، تكتمل بتجربة طاولة الشيف الشخصية، وخدمة الخادم الشخصي المخصصة، والطبق الموصى به من الشيف الذي يتم تقديمه مباشرة على الطاولة، وغير ذلك الكثير. يمكن للأطفال أيضًا الاستمتاع باحتفالات رمضان في الفندق، حيث توجد منطقة مخصصة للضيوف الصغار ويمكنهم المشاركة في اللعب الإبداعي والاستمتاع ببوفيه خاص مصمم خصيصًا لهم.

ستتوفر إبداعات رمضانية بإصدار محدود في بوتيك بيير هيرميه باريس، مع الماكرون المشهور عالميًا والشوكولاتة الرائعة والكعك الذي لا يقاوم، مما يجعل وجبات الإفطار أكثر متعة.

خلال الشهر الكريم، يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة تجديد النشاط بمختلف العلاجات والتقنيات في السبا والمركز الصحي، حيث يمكنهم التحول إلى نسخة أكثر صحة وإشراقًا من أنفسهم.

تتوفر أيضًا عروض رمضان الحصرية، حيث يمكن للعائلات حجز الغرف والاجنحة شاملة الإفطار أو السحور في الخيمة الرمضانية أو من خلال قوائم الطعام داخل الغرفة. تشمل المزايا الإضافية خصم 25% على علاجات السبا، وخصمًا بنسبة 25% على المأكولات والمشروبات، وخدمة صف السيارات مجانًا، وخدمة واي فاي مجانية، وغير ذلك الكثير.

لمعرفة المزيد عن التجربة الرمضانية في فندق فورسيزونز الرياض، يرجى الاتصال على 5000 211 (11) 966+