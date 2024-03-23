وزير الدفاع يلتقي رئيس باكستان ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

إسلام آباد : واس

بتوجيه من القيادة ـ حفظها الله ـ، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في القصر الرئاسي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، حيث قام فخامة الرئيس الباكستاني بمنح سمو وزير الدفاع أعلى وسام مدني في باكستان (نيشان باكستان)؛ وذلك تقديرًا لجهود سموه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر سمو وزير الدفاع عن شكره بمنحه الوسام، مؤكدًا عمق تاريخ وعلاقات البلدين، ومشيدًا بشراكتهما الإستراتيجية.

عقب ذلك عقد سمو وزير الدفاع وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية لقاءً ثنائيًا، نقل سموه خلاله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لفخامته ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء ومراسم منح الوسام، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب الباكستاني دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ومعالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، ومعالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سموه قد شهد بميدان العرض العسكري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مراسم الاحتفال بيوم باكستان بصفتها ضيف شرف لهذا الاحتفال، واطلع على العرض العسكري والفعاليات المصاحبة للاحتفال، بحضور فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية.

وهنأ سمو وزير الدفاع فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي وزير الدفاع بمناسبة يوم باكستان، متمنيًا سموه لجمهورية باكستان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.