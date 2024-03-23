لابورتا: رفضنا 200 مليون من أجل لامين يامال

كشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن وصول عرض لنجمه الواعد لامين يامال بقيمة 200 مليون يورو، خلال بودكاست (The President Podcast).



وأوضح لابورتا أن إدارة النادي الكاتالوني رفضت بيع يامال (16 عامًا) إيمانًا منهم بأن اللاعب لديه مشروع واعد مع برشلونة وطموح رياضي كبير للمستقبل.



كما أشار الرئيس إلى أن برشلونة تلقى عروضًا أخرى؛ من أجل دي يونغ وبيدري وغافي وبالدي، غير أنّه رفض التخلي عن الاعمدة الشابة لمشروع النادي.



وارتفعت أسهم لامين يامال بوضوح في الموسم الجاري (2023-2024) حيث سجّل 9 أهداف مع برشلونة وقدّم 7 تمريرات حاسمة ف كل البطولات.