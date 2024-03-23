شتيغن أم نوير | من يحرس مرمى ألمانيا في يورو 2024؟

حسم مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، هوية حارس مرمى (داي مانشافت) في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، بين مانويل نوير أو مارك أندريه تيرشتيغن.



وأوضح المدرب الشاب في تصريحات السبت، أن حارسه الأساسي في البطولة سيكون قائد بايرن ميونيخ مانويل نوير (37 عامًا)؛ لما يمتلكه من خبرات دولية هائلة.



وتنطلق نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا الصيف المقبل، وينافس أصحاب الأرض في إطار المجموعة الأولى مع منتخبات المجر وسويسرا واسكتلندا.



وبلغ التنافس أشدّه بين نوير وشتيغن في السنوات القليلة الماضية، غير أن نوير ربح الرهان دائمًا، وأجلس حارس مرمى برشلونة على مقاعد الاحتياط.