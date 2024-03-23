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بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل باكستان في زيارة رسمية

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1445 هـ      23 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : البلاد

 بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارةٍ رسمية.

 وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وعدد من كبار المسؤولين.

 وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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