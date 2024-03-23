إنييستا مطلوب لدى العدالة اليابانية!

أوضحت وسائل إعلام صادرة الجمعة، أن لاعب كرة القدم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا (39 عامًا) بات مطلوبًا لدى العدالة اليابانية في تهم تهرّب ضريبي.



لعب إنييستا 5 مواسم متتالية مع فريق فيسيل كوبي الياباني بين 2018 و2023، وتجزم تقارير أن المدعي العام أصدر مذكرة بحق اللاعب لمثوله أمام القضاء.



ويطالب المدعي العام إنييستا بدفع 580 مليون ين، أو ما يعادل (4 مليون دولار) وهي قيمة الفجوة بين الملفات التي قدّمها اللاعب والملفات التي رصدتها الحكومة.



ويتهم المدعي العام إنييستا بالتلاعب في ملفات مدخولاته خلال السنوات الخمس التي قضاها مع فريق فيسيل كوبي، ضمن حملة دشّنتها الحكومة اليابانية مؤخّرًا، وطالت عددًا من اللاعبين المحليين والمحترفين، منهم إنييستا والبرازيلي باتريك والكوري الجنوبي كيم هيونج جين.