أحداث نهائي باريس 2022 | يويفا يتوصل لتسوية مع الضحايا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الجمعة في بيان رسمي، عن توصّله لتسوية نهائية بشأن دعوى قضائية قدّمها مشجعون لفريق ليفربول الإنجليزي تعرّضوا لإيذاءات جسدية ونفسية، في محيط ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس عام 2022.

ليفربول كان قد خسر النهائي أمام ريال مدريد (0-1) بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، وامتدت خسائره إلى مستوى المشجعين، حيث لم يستطع مئات المشجعين من دخول الملعب وتعرضوا لمضايقات وقنابل غاز مسيل للدموع من الشرطة أمام ملعب (ستاد دو فرانس).



ورفع مئات المشجعين دعاوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي مطالبين بالحصول على تعويضات، حيث تأخر انطلاق المباراة النهائية نحو 36 دقيقة بسبب المناوشات بين الشرطة ومشجعي ليفربول خارج بوابات الملعب.



الاتحاد الأوروبي اوضح في بيانه، أن التسوية ستكون سرّية بين الاتحاد والمشجعين، من دون الإفصاح عن قيم المبالغ المالية أو طريقة تسويتها.