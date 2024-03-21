كافد تمدد عقد تبريد السعودية لمدة 10 سنوات

الرياض : البلاد

شهد المقر الرئيسي لمركز الملك عبد الله المالي حفل توقيع اتفاقية شراكة مدتها 10 سنوات بين شركة “تبريد السعودية” المُقدم الرائد لخدمات تبريد المناطق (DCSP) وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، لتشغيل وصيانة محطتي تبريد المناطق في كافد الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية.

وفقُا للاتفاقية ستقوم شركة تبريد السعودية بوضع استراتيجيات التشغيل والصيانة المتطورة لمحطتي تبريد المناطق بكافد بسعة اجمالية تبلغ 100 ألف طن تبريد، والتي تخدم المساحات المكتبية والسكنية بالإضافة إلى المرافق بالمركز.

مما يتوافق مع التزام مركز الملك عبدالله المالي بترشيد استهلاك الطاقة داخل المنطقة، وضمان تقديم تجربة غير مسبوقة للعملاء، حيث ستوفر شركة “تبريد السعودية” تبريدًا مركزيًا متواصلًا لمشاريع التطوير واسعة النطاق الخاصة بالمركز والتي تمتد على خمس فئات من الأصول بما في ذلك المساحات المكتبية، والمساحات السكنية الفاخرة، والفنادق، ومراكز البيع بالتجزئة، والأماكن الترفيهية والثقافية، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التأثير البيئي، بالإضافة إلى الحفاظ على الراحة للمقيمين والزوار ومجتمع الأعمال بمركز الملك عبدالله المالي طوال العام.

تعليقًا على استمرار الشراكة، أعرب العضو المنتدب لشركة “تبريد السعودية” المهندس سليمان الخليوي عن حماسه قائلًا “نتطلع إلى التعاون المستمر مع مركز الملك عبد الله المالي، وتتضمن خدمات الصيانة والتشغيل عالية الجودة لدينا، أن تكون محطات كافد في حالة جيدة وقادرة على تلبية احتياجات التبريد للمنطقة، مما يساهم في تقليل أوقات التوقف عن العمل والانقطاعات. ويؤكد تجديد العقد مكانتنا كمزود موثوق لحلول تبريد المناطق المبتكرة للمشاريع واسعة النطاق في المملكة.” مضيفًا: “يعمل التعاون الموسع على تسريع تقدمنا نحو توسيع نمو محفظتنا للوصول إلى قدرة مليون طن يوميًا. كما يعزز دعمنا لجهود الاستدامة العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال على أهمية الشراكة حيث قال “تعد الرياض واحدة من أكثر مدن العالم حرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية. في الوقت الذي تولد فيه مكيفات الهواء حوالي 4% من انبعاثات الغاز الدفيئة على مستوى العالم، أي ضعف ما تنتجه صناعة الطيران بأكملها، ومن المفارقات أن هذا سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.5% درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. كمبادرة رئيسية لرؤية المملكة 2030، تم بناء مركز الملك عبدالله المالي ليُجسد القيم الأساسية لتحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. مضيفًا ” يعد مركز الملك عبدالله المالي اليوم أكبر منطقة أعمال متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة ليد في العالم، مع أكثر من 40 مبنى حاصل على شهادة ليد. إن هذه الشراكة مع “تبريد السعودية” توسع نطاق التزامنا بهذه القيم الأساسية وتعزز سعينا لإنشاء منطقة صديقة للبيئة. ونثق أن مرافق تبريد المناطق مع عمليات عمليات التشغيل والصيانة ذات المستوى العالمي التي تقدمها شركة تبريد السعودية ستخلق تجربة أكثر راحة وصديقة للبيئة، لمقيمي كافد والعاملين فيه”

الجدير بالإشارة أن الشراكة بين “تبريد السعودية” ومركز الملك عبدالله المالي تؤكد على التزامها بمهمة المركز المتعلقة ببناء منطقة ذكية ومستدامة تُحسن حياة المقيمين فيها. حيث لا يهدف هذا المسعى إلى تعزيز النمو والتنويع فحسب، بل يسعى لخلق جو ديناميكي وحيوي في قلب الرياض، ليصبح الوجهة النهائية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة ويرسخ لمكانة المركز كمحرك رئيسي لاقتصاد الرياض المزدهر.

كما يُعزز هذا العقد الرائد مكانة شركة تبريد السعودية باعتبارها المزود والمشغل الرائد لخدمات تبريد المناطق في المملكة العربية السعودية، ويبرز دورها المحوري في تعزيز الأهداف البيئية الوطنية والإقليمية، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة ومستدامة تحقق أهداف الرؤية السعودية 2030. وتعهد الدولة بوصول صافي انبعاثات الغازات الدفيئة لصفر بحلول عام 2060.