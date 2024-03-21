السياحة تحذر من التعامل مع مواقع احتيالية تعلن عن فرص وظيفية وهمية

جدة : البلاد

حذرت وزارة السياحة من التعامل مع أي موقع أو بريد إلكتروني ينتحل صفة الوزارة أو منظومة السياحة في الإعلان عن فرص وظيفية “وهمية”، ونفت الوزارة أي صلة لها بهذه الإعلانات الاحتيالية، مؤكدةً بأن موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة المعتمدة والوحيدة للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة.

وجاء في البيان أنه تم رصد عدة مواقع وهمية تدعي توفر فرص عمل في منظومة السياحة، وتستغل اسم الوزارة وشعارها بهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل مشبوهة تزعم تحصيل رسوم مالية لغرض الفحص الطبي، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية.

ونوّهت الوزارة إلى أن التعامل مع المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة يضمن للمتقدمين الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الوظائف المعلنة، بالإضافة إلى ضمان سرية المعلومات الشخصية المقدمة.

ودعت وزارة السياحة إلى الإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدعي تمثيلها أو يقوم بنشر فرص وظيفية غير موثوقة، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المعنية أو التواصل معها عبر وسائل التواصل الرسمية.

وتؤكد الوزارة، أهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم الوزارة إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحية لجريمة الاحتيال.