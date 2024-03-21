الإقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب إلى 2203.84 دولارات للأوقية

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1445 هـ      21 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

قفزت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، اليوم، في ظل انخفاض الدولار وعوائد السندات وذلك بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.70 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 914.25 دولارًا، وقفز البلاديوم 1.2 % إلى 1034 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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