ارتفاع أسعار الذهب إلى 2203.84 دولارات للأوقية

جدة : البلاد

قفزت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، اليوم، في ظل انخفاض الدولار وعوائد السندات وذلك بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وأبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2203.84 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.70 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 914.25 دولارًا، وقفز البلاديوم 1.2 % إلى 1034 دولارًا.