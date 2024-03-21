الرياضة أستراليا تتغلب على العراق وتتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

محمود العوضي- جدة

تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها مدينة الأحساء. سجل للمنتخب الأسترالي ويس داريجو (ق 10)، وآلو كيول (ق 15)، فيما أحرز للمنتخب العراقي هلكورد قيس بالدقيقة 49. بتلك النتيجة، ضرب المنتخب الأسترالي موعدا مع نظيره المصري في نصف نهائي البطولة السبت المقبا.

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الإماراتي بهدف وحيد. جدير بالذكر أن منافسات البطولة تجري بطريقة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسر مباراة تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.