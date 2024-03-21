أخضر 21 يهزم الأردن ويضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في نصف نهائي غرب آسيا

محمود العوضي- جدة
انتزع الأخضر السعودي تحت 21 عامًا فوزًا بشق الأنفس على حساب شقيقه الأردن الأولمبي بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء زمن المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء؛ لحساب الدور الأول من بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا.
سجل هدف الأردن بكر كلبونا عند الدقيقة 16. ونجح عبدالعزيز الفرج في إدراك التعادل، عند الدقيقة 55، من علامة الجزاء؛ ليذهب بالمباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لرجال المدرب ماركوس سواريز بهدفين مقابل هدف.
بهذا الفوز، ضرب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا السبت المقبل، موعدًا من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة في مدينة الأحساء أمام المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، الذي نجح في تجاوز عقبة تايلاند، في وقت سابق بهدف دون رد.
بعد خطأ فادح من مصعب الجوير 🤯
منتخب الأردن يتقدم بالهدف الأول على الأخضر السعودي 🔥⚽️
#بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية#كورة_بريك
pic.twitter.com/GzRjWeMijk
— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) March 20, 2024
عبد العزيز الفرج يعادل النتيجة من علامة الجزاء 🥅⚽️
#بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية#كورة_بريك
pic.twitter.com/1lwZ7KuWYS
— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) March 20, 2024