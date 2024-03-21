الرياضة

أخضر 21 يهزم الأردن ويضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في نصف نهائي غرب آسيا

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1445 هـ      21 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
انتزع الأخضر السعودي تحت 21 عامًا فوزًا بشق الأنفس على حساب شقيقه الأردن الأولمبي بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء زمن المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء؛ لحساب الدور الأول من بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا.

 

سجل هدف الأردن بكر كلبونا عند الدقيقة 16. ونجح عبدالعزيز الفرج في إدراك التعادل، عند الدقيقة 55، من علامة الجزاء؛ ليذهب بالمباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لرجال المدرب ماركوس سواريز بهدفين مقابل هدف.

 

بهذا الفوز، ضرب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا السبت المقبل، موعدًا من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة في مدينة الأحساء أمام المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، الذي نجح في تجاوز عقبة تايلاند، في وقت سابق بهدف دون رد.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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