بــ 30 انتصاراً.. ” إيست كيلبرايد” الاستكلندي صاحب أطول سلسلة فوز في العالم

الرياض- تركي الحربي
انتشرت في الآونة الأخيرة معلومة مغلوطة نوعًا ما؛ حيث ظن مشجعو فريق ” ذا نيو ساينتس” الويلزي أن فريقهم قد حطم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات لنادٍ في العالم، ولكن الحقيقة أن موسوعة” جينيس” للأرقام القياسية، قد تراجعت على اعتبارها الفريق الويلزي صاحب المركز الأول عالميًا بـ 27 فوزًا متتاليًا، حيث كان من ضمنها 6 مرات فوز بالركلات الترجيحية، ليستقر الفريق الويلزي عند 24 فوزًا متتابعًا.
وكذلك عندما نجح فريق الهلال السعودي في تحطيم رقم فريق ” ذا نيو ساينتس”، وتخطيه إلى رقم تاريخي وصل إلى 29 انتصارًا متتاليًا، ولكن هذا الإنجاز الفريد لأول فريق سعودي وعربي وآسيوي، لم يكن كافيًا ليتبوأ الهلال صدارة الأندية في العالم؛ كصاحب أطول سلسلة فوز متتابع عالميًا.
” إيست كيلبرايد” الاستكلندي يتصدر
في الحقيقة، ما يزال فريق نادي” إيست كيلبرايد” الاسكتلندي محتفظًا برقمه؛ كصاحب أعلى عدد من الانتصارات المتواصلة في كرة القدم تاريخيًا، الذي بلغ 30 فوزًا متتاليًا، انتهت بخسارته أمام مواطنه نادي” سبارتانز” بهدف مقابل لا شيء.
وتعود تفاصيل صعود النادي الاسكتلندي إلى صدارة القائمة إلى عام 2016م، وتحديدًا يوم السبت الخامس من نوفمبر 2016م، حينما حقق فريق نادي” إيست كيلبرايد” الانتصار على فريق نادي ” بي إس سي غلاسكو” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل أهداف نادي” إيست كيلبرايد” كل من” ديكلان هيوز” هدفين، و” روس ماكنيل” هدفًا؛ ليصل بذلك النادي الاسكتلندي فعليًا إلى الرقم 27 في عدد الانتصارات المتوالية، وينجح في كسر رقم نادي” أياكس أمستردام” الهولندي، صاحب الـ 26 انتصارًا متواليًا، الذي ظل صامدًا لأكثر من نصف قرن.
وعلى الرغم من كسر رقمه إلا أن النادي الهولندي قام بمشاركة نادي” إيست كيلبرايد” الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق إرساله شاحنة صغيرة محملة بـ 27 صندوقًا من المشروبات، وجهاز لاب توب؛ يحتوي على فيديو مسجل لمدير النادي” أودين فان دير سار” يقدم فيه التهنئة إلى النادي الاسكتلندي على هذا الإنجاز التاريخي.
ولكن الأمور لم تقف لدى النادي الأسكتلندي عند هذا الحد؛ بل واصل مسيرة انتصاراته المتواصلة حتى يوم السبت 19 نوفمبر 2016، الذي اصطدم فيه بفريق نادي “سبارتانز” ليخسر بهدف مقابل لا شيء، لتتوقف سلسلة انتصاراته المذهلة عند الرقم” 30″ كأعلى رقم مسجل لنادٍ في تاريخ كرة القدم العالمية.