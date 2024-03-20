الرياضة “انضباط” البلياردو تقبل احتجاج” نيوم” وتعتبر الأهلي خاسرًا

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، قبول احتجاج نادي” نيوم” على عدم نظامية مشاركة لاعب النادي الأهلي” صالح أبو بكر حسين العامودي” في المباراة التي جمعت الناديين ضمن الجولة السابعة بالدوري السعودي للبلياردو لأندية الممتاز 2024، بسبب عدم أهلية اللاعب المذكور في المشاركة في هذه المواجهة؛ حيث إن اللاعب مصنف كلاعب سنوكر وليس بلياردو، وتقرر ما يلي: – أولًا: ثبوت مخالفة مشاركة لاعب النادي الأهلي “صالح أبو بكر حسين العامودي” في بطولة الدوري الممتاز للبلياردو، فاللاعب مقيد لدى الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر كلاعب سنوكر، وهذا مخالف للائحة اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 18 ولائحة لجنة

الانضباط المنصوص عليها في المادة 20/9/2. – ثانيًا: إلغاء نتيجة المباراة واعتبار النادي الأهلي خاسرًا بنتيجة اللقاء (0/5) لصالح نادي نيوم. – ثالثًا: معاقبة لاعب النادي الأهلي” صالح أبو بكر حسين العامودي” حسب المادة 20/9/2 بالإيقاف لمدة شهر لمشاركته في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونًا. – رابعًا: إلزام اللاعب والنادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 4000 ريال.

– خامسًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 26/4 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.