الرياضة المنتخب الوطني يواصل استعداده للقاء طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء الاثنين تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة الرياض؛ استعدادًا لمواجهته القادمة أمام منتخب طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة؛ بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، انتظم اللاعب “محمد البريك” في معسكر الأخضر، وشارك مع زملائه في الحصة التدريبية، فيما واصل اللاعب “أيمن يحيى” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الثلاثاء بحصة تدريبية مسائية على “ملعب الأول بارك” عند الساعة التاسعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.