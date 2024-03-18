فندق فيرمونت الرياض يوفر لضيوفه إقامة فاخرة

الرياض : البلاد

فيرمونت الرياض ، فندق فاخر بإمتياز يقع في العاصمة السعودية يوفر إقامة ملكية فاخرة للضيوف مع مجموعة من المرافق رفيعة المستوى من اجل تعزيز تجربة الضيوف بالإضافة إلى تسهيلات بما في ذلك الترتيبات الخاصة لتناول الطعام الفاخر والإقامات خلال شهر رمضان المبارك وهي مصممة لتوفير الإسترخاء والترفيه والراحة .

حيث صرح ذلك رولف ليبونر، المدير العام لفندق فيرمونت الرياض في مقابلة صحفية هنا اليوم قائلاً ” هناك عروض خاصة للضيوف للإستمتاع بها والتي تتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ، حيث قام الفندق بإجراء ترتيبات خاصة لهذا الغرض ” علماً أن ليبونر ، هو قائد ذو الخبرة الواسعة في مجال الضيافة ، والذي قدم لمحة عامة عن مرافق فندق فيرموت الرياض ” إن فندقنا يعتبر بوابة للرياض ، يوفر للضيوف تجربة البيت بعيداً عن البيت ” على حد وصفه .

“يقع الفندق في مكان مناسب على بعد 20 دقيقة بالسيارة وهي تجربة ممتعة بخدمتنا الخاصة بسيارات الليموزين الفاخرة وهناك معالم رمزية مثل قلعة المصمك والطريف وهي مسقط رأس المملكة العربية السعودية وهي تقدم مزيجاً فريداً من الأهمية التاريخية والحيوية الحديثة ” مضيفاً إن احدى أكثر التجارب الفريدة في فندق فيرمونت الرياض هي مطعم ” بيت الشواية ” الذي تم اطلاقه مؤخراً .

وفي هذا السياق، قال المدير العام ” يستوحى مطعمنا الفاخر من فترة العشرينات المليئة بالحيوية ورواية “العظمى غاتسبي” بتوجيهات الطهي الإحترافية من الشيف نيكولا إيسنارد الحائز على نجمة ميشلان حيث يعد هذا المكان تجربة أنيقة مع تقديم افضل انواع شرائح اللحم والأواني الزجاجية العتيقة وموسيقي “الجاز الحية”. وهناك منتجع صحي في فيرمونت الرياض الذي تم تجديده بالكامل يوفر ملاذاً آمناً وهادئاً مع حمام سباحة داخلي، ساونا ، استحمام بخار بجانب تجربة الحمام التقليدي بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية عالية التقنية يعمل على مدار 24 ساعة .

وفوق كل ذلك، تتوفر في فندق فيرمونت الرياض علاجات سبا شاملة بما في ذلك جلسات تدليك مخصصة وعلاجات تجديد شباب الوجه” فيشيال” وفيه صالة مخصصة للسيدات فقط لضمان أقصى درجات من الخصوصية حيث يعد سبا فيرمونت الرياض ملاذاً هادئاً يضم مسبحاً داخلياً ومرافق صحية وصالات منفصلة لتوفير الراحة الشخصية كما أنها تؤكد التعامل الخاص للضيوف من خلال توفير ” الحرية والطائر ملتزماً بالرفاهية الشاملة.

ورداً على سؤال حول المرافق والتسهيلات ، قال ليبونر ” إن الفندق يفتخر بتوافر فيه قاعة الإجتماعات الحديثة والتي تضم حوالي 5400 متر مربع من مساحات لإقامة الحفلات والفعاليات بالإضافة إلى 10 غرف اجتماعات ومؤتمرات. وفيما يتعلق بتوظيف الشباب السعوديين والسعوديات قال ليبونر ” إنني بصفتي رائداً في قطاع الضيافة ، أدرك تماماً الأهمية القصوى للسعودة وتوظيف الشباب السعوديين والسعوديات ” على حد اعتباره.

كما أشار ليبونر إلى انه مع وجود قوى عاملة سعودية أقوى في مجال الضيافة ” فإننا نخلق أيضاً تجربة أكثر اصالة حيث أنهم يمتلكون فهماً عميقاً للعادات والتقاليد المحلية ” وفي الوقت نفسه، نصح ليبونر الشباب السعوديين بالإنضمام إلى قطاع الضيافة بأكثر حماسة. وبالحديث عن المرافق، اشار ليبونر إلى أن فندق فيرمونت الرياض يضم 298 غرفة بما في ذلك 40 جناحاً (سويتس) والفندق يقع على قرب من الأسواق التاريخية والمعالم الثقافية ومراكز الأعمال الحيوية مما جعلته موقعاً مركزياً مع سهولة الوصول للمسافرين سواء للترفيه أو للعمل .

كما أضاف قائلاً ” أن مجموعة من خمس مطاعم استثنائية تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات وقد تحول فندق فيرمونت الرياض إلى مكان لا مثيل له للمناسبات الإستثنائية مع مساحة واسعة تبلغ 5400 متر مربع بما في ذلك قاعتي احتفالات رائعتين و 10 غرف اجتماعات متعددة الإستخدام حيث يتمتع الفندق بمهارة كبيرة في استضافة فعاليات بمختلف الأحجام بدءاً من المؤتمرات الدولية وصولاً إلى حفلات الزفاف والولائم واسعة النطاق” على حد وصفه .

كما أوضح ليبونر “انه تماشياً مع خطة رؤية المملكة 2030م، والمصممة لتسهيل السياحة والترويج العالمي، نجد انفسنا موضوعين استراتيجياً للإستفادة من الزخم الناتج عن حملات التوعية القوية التي تقودها الهيئة العامة للسياحة السعودية” مضيفاً أن هناك التوقعات المتفائلة لهذا العام من خلال الإستجابة الحماسية من الضيوف الإقليمين الذين يرغبون في استكشاف المملكة بالإضافة إلى الدعم المتزايد من الزبائن المحليين الذين استمتعوا بالوجبات والمأكولات الشهية حسب الأذواق في أجنحتنا بالمطعم ” وفق قوله .

يعتبر ليبونر قائداً ذو خبرة واسعة في قطاع الضيافة ويشتهر بخبرته الواسعة مع التزامه بالتميز وقبل توليه منصبه في فيرمونت الرياض ، شغل رولف منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس عمليات الأصول في شركة العلا للتطوير حيث قام بإشراف على إنشاء وبناء مشاريع جديدة بما في ذلك الفنادق . وبصفته مديراً عاماً لدى فندق فيرمونت الرياض ، يقوم رولف بإشراف على التوجه الإستراتيجي والعمليات اليومية لعلامة الضيافة البارزة .