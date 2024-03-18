في دوري” يلو”.. جدة يتفوق على النجمة.. وتعادل العدالة والترجي مع العربي والجبلين

حائل- خالد الحامد
سيطرت التعادلات على مواجهات الفرق المتنافسة في ختام الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، تعادل العدالة مع ضيفه العربي بنتيجة 2-2.
سجل للعدالة دونوفان أولو، وموسى دومبيا من ركلة جزاء، فيما أحرز للعربي شيخ كومارا، وأولا جون.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد العدالة 42 نقطة بالمركز الخامس، والعربي 45 نقطة بالمركز الثالث.
وعلى ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، تعادل الترجي مع ضيفه الجبلين بنتيجة 2-2.
سجل لأصحاب الأرض أحمد الشويفعي” هدفين”، وللضيوف هشام آل دبيس، والياس بلحساني. وشهدت المباراة طرد لاعب الترجي محمد المهنا.
بهذها التعادل، رفع الترجي رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأخير ، والجبلين 42 نقطة بالمركز السادس.
وكسب جدة ضيفه النجمة 2 – 1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
سجل لفريق جدة لاعب النجمة محمد الخيبري بالخطأ في مرماه، ومدوين من ركلة جزاء، فيما أحرز للنجمة محمد الحارثي.
بهذا الفوز، رفع جدة رصيده إلى 31 نقطة بالمركز 12، وتوقف رصيد النجمة عند 34 نقطة بالمركز التاسع.
🔚 نهاية المباراة#العدالة 2#العربي 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العدالة_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/XQLKZzwcEF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 17, 2024
🔚 نهاية المباراة#جدة 2#النجمة 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#جدة_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/oliqiVUVKi
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 17, 2024