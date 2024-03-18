الرياضة

في دوري” يلو”.. جدة يتفوق على النجمة.. وتعادل العدالة والترجي مع العربي والجبلين

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
سيطرت التعادلات على مواجهات الفرق المتنافسة في ختام الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، تعادل العدالة مع ضيفه العربي بنتيجة 2-2.

سجل للعدالة دونوفان أولو، وموسى دومبيا من ركلة جزاء، فيما أحرز للعربي شيخ كومارا، وأولا جون.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد العدالة 42 نقطة بالمركز الخامس، والعربي 45 نقطة بالمركز الثالث.

وعلى ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، تعادل الترجي مع ضيفه الجبلين بنتيجة 2-2.
سجل لأصحاب الأرض أحمد الشويفعي” هدفين”، وللضيوف  هشام آل دبيس، والياس بلحساني. وشهدت المباراة طرد لاعب الترجي محمد المهنا.

بهذها التعادل، رفع الترجي رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأخير ، والجبلين 42 نقطة بالمركز السادس.

وكسب جدة ضيفه النجمة 2 – 1 في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
سجل لفريق جدة لاعب النجمة محمد الخيبري بالخطأ في مرماه، ومدوين من ركلة جزاء، فيما أحرز للنجمة محمد الحارثي.

بهذا الفوز، رفع جدة رصيده إلى 31 نقطة بالمركز 12، وتوقف رصيد النجمة عند 34 نقطة بالمركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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