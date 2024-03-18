الرياضة الأخضر يبدأ تدريباته في معسكر الرياض استعداداً للقاء طاجيكستان

الرياض – هاني البشر انتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء أمس الأحد في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة “الرياض” استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ويستضيف الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري على استاد الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه. ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” مساء يوم أمس الأحد الحصة التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد”، تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، أكتفى اللاعب “أيمن يحيى” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. من جهة أخرى، استبعد المدير الفني “روبرتو مانشيني” اللاعبين “عبدالله الخيبري، متعب الحربي، وليد الأحمد”من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهم بعد أن أجريت لهم الفحوصات الطبية عند انضمامهم للمعسكر، فيما استدعى المدير الفني اللاعب “محمد البريك” للانضمام لمعسكر الأخضر. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الاثنين بحصة تدريبية مسائية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة 45 : 8 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.