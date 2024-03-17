362 فرصة استثمارية متنوعة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية

الدمام : البلاد

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 362 فرصة استثمارية متنوعة دائمة ومؤقتة, في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود الأمانة لإشراك القطاع الخاص بالتنمية.

كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، تمثل قاعدة بيانات لقفزة استثمارية كبيرة بالمنطقة.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح تطوير الواجهات البحرية والمخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.

ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.